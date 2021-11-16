Ярославль, , 10:00 — REGNUM В Ярославле железнодорожник упал с вагона поезда и попал под его колёса. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Поезд

«Следствием установлено, что 14 ноября текущего года в вечернее время, вследствие нарушения требований охраны труда, во время движения по железнодорожному пути в районе улицы Полушкина Роща города Ярославля, с крытого вагона, упал на рельсы работник одной из коммерческих организаций, занимавший должность — составитель поездов. Во время падения работник попал под колеса вагона и получил травму в виде ампутации нижней трети левой ноги. В результате полученного повреждения и обильной кровопотери, мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ярославского СКР.

Сейчас ярославский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». Следователи работают над восстановлением полной картины происшествия.