Севастополь, , 10:00 — REGNUM Партию сжиженного кислорода передали военные медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым в целях лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

«В соответствии с обращениями руководителей данных субъектов Российской Федерации к командованию Южного военного округа (ЮВО) в настоящее время налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода», — уточнили в пресс-службе.

Кислород передан с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа. Для отгрузки кислорода применяются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов

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В общей сложности в медицинские учреждения Крымского полуострова из хранилищ военных аэродромов передано более 30 тонн сжиженного кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия была отгружена военными в медучреждения Крыма и Севастополя в конце октября, тогда больницам передали 10 тонн кислорода.