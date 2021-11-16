Москва, 16 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется провести благоустройство Конюшковской улицы, сообщил 16 ноября в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он напомнил, что в 2021 году неподалёку было проведено благоустройство Красной Пресни. Конюшковская улица связывает площадь Свободной России и набережную Москвы-реки у здания правительства России.

«Основная цель благоустройства — сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов. В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход», — рассказал Собянин.

Мэр предложил горожанам высказать мнение о проекте благоустройства на пртале «Активный гражданин».