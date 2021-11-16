Москва, , 09:57 — REGNUM В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал крайне жестоким обращение польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава Российского государства проинформировал французского коллегу о своих контактах по этому вопросу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и отметил целесообразность обсуждения указанных проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, его оформят в ближайшие дни.