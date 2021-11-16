Тирасполь, , 09:55 — REGNUM В ходе 426 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 146 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 73 646 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 67 550 человек, в том числе 398 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1693 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 14 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 901 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 686 человек, скончались шесть пациентов с COVID-19.