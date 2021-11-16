Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбурге мужчина лишился автомобиля за долги перед энергетиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Арест автомобиля Пресс-служба группы «Т Плюс» в Оренбургской области

Мужчина накопил долги за тепло и горячую воду с 2019 года. Объём задолженности составил свыше 100 тыс. рублей. В Оренбургском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отметили, что горожанину неоднократно и тщетно направляли уведомления о необходимости погасить долг. В результате пришлось обращаться в суд.

Итогом стал арест транспортного средства, принадлежащего должнику. Судебные приставы изъяли иномарку с дворовой парковки и при помощи эвакуатора отправили ее на специализированную стоянку. Если долги не будут погашены в ближайшее время, то автомобиль пойдет на принудительную реализацию.

По данным энергетиков, по состоянию на 1 октября общая задолженность жителей Оренбуржья за тепловую энергию превышает 500 млн рублей, за электроэнергию — 130 млн рублей. Почти треть этих сумм (190 млн рублей) находится на исполнении судебных приставов.