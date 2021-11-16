Волгоград, , 10:04 — REGNUM Уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации COVID-19 возбуждено в отношении бывшего терапевта одной из поликлиник Волгограда. По предварительным данным, врач оформил не менее 27 фальшивых документов, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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Как выяснили следователи, 26-летний участковый врач-терапевт входил в состав прививочной бригады для проведения вакцинации от COVID-19 и с апреля по август 2021 года получал взятки за мнимые прививки. Преступление выявили сотрудник полиции, по их данным, мужчина вступил в преступный сговор с не менее чем с 27 физическими лицами и получил от них в общей сложности около 171 тысячи рублей.

Неиспользованная вакцина уничтожалась, а сведения о подложной вакцинации вносились в единую государственную информационную систему здравоохранения.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о получении взятки и служебном подлоге.