Ставрополь, , 11:29 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четверо пешеходов. Его фигурантом является молодая женщина-водитель, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц, сообщили 16 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Авария Tysto

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновницы ДТП», — говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Минеральные Воды — Зеленокумск» в Георгиевском городском округе Ставрополья 15 ноября около 18:30. Предварительно установлено, что водитель грузовика MAN при объезде припаркованного на обочине легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина опрокинулась в кювет. На помощь водителю грузовика направились водители двух легковых автомашин, пассажиры и находившиеся в момент аварии пешеходы.

Не заметив людей, переходивших трассу, водитель автомашины «Мазда» сбила пешеходов. Четверо погибли, двое ранены.

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