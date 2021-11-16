Тампа, США, 16 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. У «Айлендерс» отличился форвард Мэтью Барзал.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 19 очков. «Айлендерс» идут на 14-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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