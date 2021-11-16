Уфа, 16 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Максимально сократить зимой подсыпку песчаной смеси на улицах города намерены в Уфе. Об этом 16 ноября сообщил главы городской администрации Сергей Греков на оперативном совещании в муниципалитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Он отметил, что власти намерены максимально использовать реагент «Бионорд».

»Будем пользоваться максимально «Бионордом». Потому, что в этом году летом, наверное, в течение месяца убирали тот песок, который рассыпали зимой. Это не допустимо. Это пыль, это грязь», — сообщил Греков, отметив, что «Бионорд» является безопасным реагентом.

Глава администрации сообщил, что когда этот реагент попадает на газон, то газон от этого не страдает.