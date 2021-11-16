Горно-Алтайск, 16 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай выясняют обстоятельства ДТП в Горно-Алтайске, в котором пострадали три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 15 ноября.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горно-Алтайске

36-летний водитель автомобиля Kia JD, ранее лишённый водительских прав, на справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris под управлением 40-летней женщины. В результате в больницу попал несовершеннолетний пассажир «Соляриса».

"Позже в приёмный покой Республиканской больницы обратились оба водителя автомобилей. Госпитализация потребовалась 36-летнему жителю Майминского района», — отметили в ведомстве.

Против водитель Kia JD возбудили административное расследование за нарушение правил и управление машиной без водительских прав.