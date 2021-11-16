Ымсон, Южная Корея, , 09:51 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейском уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 16 ноября сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп Constative.com

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 12 тыс. уток.

Известно, что это уже четвертый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы. На прошлой неделе высокопатогеннй штамм H5N1 был обнаружен на перепелиной ферме, расположенной в 3 км от утиной фермы в уезде Ымсон.

В министерстве опасаются, что в случае, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она распространится на другие фермы.