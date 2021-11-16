Ульяновск, 16 ноября 2021, 09:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке» обозначил шаги в рамках бюджетной политики, которые будут сделаны для улучшения качества жизни населения региона. Эти решения вошли в проект бюджета на 2022 год.
Руководитель области уверен, что нужны «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», что повысить качество жизни людей. Он выделил ряд основных направлений, на которых власти заострили особое внимание — на долговой политике, оздоровлению, наращивании бюджетной базы.
Говоря о долговой нагрузке, губернатор отметил, что с приходом к должности (в апреле 2021 года) при первом изучении бюджета «обратил внимание на накопленную долговую нагрузку». По его словам, долговые обязательства составляют 41,4 млрд рублей, при этом в 2020 году взято почти 10 млрд рублей коммерческих кредитов. Ситуацию усугубила пандемия, которая «создала много горящих проблем».
По его словам, основной задачей остаётся оздоровление бюджета и снижение долговой нагрузки. Власти детально смотрят на расходы и изыскивают резервы для увеличения поступлений.
Несмотря на сложности, бюджет 2022 года будет социальным. Губернатор подчеркнул, что впервые за последние годы в казну заложены средства на зарплату бюджетникам почти на год, а не на полгода, как было ранее.
И продолжил:
Власти продолжат изыскивать новые инструменты и механизмы для наращивания доходов. Глава региона отметил, что сейчас «плотно работаем» с инфраструктурными проектами, выделены финансы на строительство корпусов под новые предприятия, что позволит создать новые рабочие места и получить в казну арендные платежи и налоги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что в регионе при поддержке федеральных средств будет ускорена программа переселения граждан из аварийного жилья. До 2023 года ключи от новых квартир получат 1,5 тыс. жителей.
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