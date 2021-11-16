Ульяновск, , 09:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке» обозначил шаги в рамках бюджетной политики, которые будут сделаны для улучшения качества жизни населения региона. Эти решения вошли в проект бюджета на 2022 год.

Алексей Русских Ulgov.ru

Руководитель области уверен, что нужны «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», что повысить качество жизни людей. Он выделил ряд основных направлений, на которых власти заострили особое внимание — на долговой политике, оздоровлению, наращивании бюджетной базы.

Говоря о долговой нагрузке, губернатор отметил, что с приходом к должности (в апреле 2021 года) при первом изучении бюджета «обратил внимание на накопленную долговую нагрузку». По его словам, долговые обязательства составляют 41,4 млрд рублей, при этом в 2020 году взято почти 10 млрд рублей коммерческих кредитов. Ситуацию усугубила пандемия, которая «создала много горящих проблем».

«Поэтому одним из первоочередных моих шагов стало замещение всех коммерческих кредитов бюджетными. Это избавило регион от удушающих процентов. Ежегодная экономия — 740 млн рублей», — сказал Алексей Русских, говоря о бюджетной стратегии 2022 года.

По его словам, основной задачей остаётся оздоровление бюджета и снижение долговой нагрузки. Власти детально смотрят на расходы и изыскивают резервы для увеличения поступлений.

Несмотря на сложности, бюджет 2022 года будет социальным. Губернатор подчеркнул, что впервые за последние годы в казну заложены средства на зарплату бюджетникам почти на год, а не на полгода, как было ранее.

«Мы создали прочный фундамент, который не позволит региону упасть в новую долговую яму. Все дополнительные средства будем направлять не на затыкание дыр, а на развитие важнейших для людей направлений», — заверил ульяновский губернатор.

И продолжил:

«Чтобы доходы региона заметно выросли, надо пахать, по-другому не скажешь. Оздоравливая бюджет, мы закладываем базу для развития».

Власти продолжат изыскивать новые инструменты и механизмы для наращивания доходов. Глава региона отметил, что сейчас «плотно работаем» с инфраструктурными проектами, выделены финансы на строительство корпусов под новые предприятия, что позволит создать новые рабочие места и получить в казну арендные платежи и налоги.

«Продолжим добиваться федеральных средств по заявленным проектам и участвовать в максимальном числе программ», — подчеркнул Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что в регионе при поддержке федеральных средств будет ускорена программа переселения граждан из аварийного жилья. До 2023 года ключи от новых квартир получат 1,5 тыс. жителей.

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