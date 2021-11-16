Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Ростовские власти приступили к обследованию «Дома актёра», расположенный на улице Максима Горького. Этому предшествовала прокурорская проверка, которая выявила нарушения со стороны чиновников. Теперь власти будут ждать техническое заключение о состоянии объекта культурного наследия регионального значения.

Дома Марина Каширская © ИА REGNUM

«Полученные сведения покажут, какие меры необходимо будет предпринять, чтобы продолжить эксплуатацию здания. Полевые исследования завершены. Специализированная организация провела инструментальное обследование несущих конструкций сооружения и грунта в основании фундамента на прочность. Началась обработка данных», — написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Специалисты должны предоставить заключение в январе 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Дом актёра» построен по проекту Леонида Эберга в 30-х годах XX века. В нём проживали актёры драматического театра. В настоящее время часть квартир принадлежит муниципалитету, другая часть находится в частной собственности.

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