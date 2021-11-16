Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Ростовские власти приступили к обследованию «Дома актёра», расположенный на улице Максима Горького. Этому предшествовала прокурорская проверка, которая выявила нарушения со стороны чиновников. Теперь власти будут ждать техническое заключение о состоянии объекта культурного наследия регионального значения.

Марина Каширская ИА REGNUM Дома

«Полученные сведения покажут, какие меры необходимо будет предпринять, чтобы продолжить эксплуатацию здания. Полевые исследования завершены. Специализированная организация провела инструментальное обследование несущих конструкций сооружения и грунта в основании фундамента на прочность. Началась обработка данных», — написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Специалисты должны предоставить заключение в январе 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Дом актёра» построен по проекту Леонида Эберга в 30-х годах XX века. В нём проживали актёры драматического театра. В настоящее время часть квартир принадлежит муниципалитету, другая часть находится в частной собственности.