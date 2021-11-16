Хабаровск, , 09:49 — REGNUM Командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен герой России генерал-полковник Александр Чайко. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ВВО.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Указом президента РФ командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-полковник Александр Юрьевич Чайко. Сегодня статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал Чайко штандарт командующего войсками.

Кроме того, отмечается, что Панков утончил, что новый командующий войсками ВВО является опытным руководителем, который хорошо знает округ, так как с апреля 2017 по апрель 2019 года был исполняющим обязанности начальника штаба округа.

Отметим, генерал-полковник Александр Чайко является героем России и дважды командовал российской группировкой в Сирии — с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года. Он также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Суворова и орденом «За военные заслуги».