Москва, , 09:49 — REGNUM Указ президента Путина о поддержке республик Донбасса очень напоминает его же указ от апреля 2008 года о мерах социально-экономической поддержки Абхазии и Южной Осетии, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 16 ноября.

Флаги России и ДНР

Как сообщалось ранее, президент России подписал указ об указании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР. Будут смягчены условия допуска товаров из республик на российский рынок, эти товары смогут участвовать в госзакупках, на них не будут распространяться импортные ограничения. В России будут признаны действительными сертификаты ДНР и ЛНР о происхождении товаров.

« Объявляя войну бывшему гитлеровскому союзнику Японии в 1945 году, Сталин в обращении к народу сказал: «Мы, люди старшего поколения, сорок лет ждали этого момента справедливости…».

Точно так же сейчас мы, люди старшего поколения, можем сказать, что указ Путина о поддержке республик Донбасса очень напоминает указ Путина от апреля 2008 года о мерах социально-экономической поддержки Абхазии и Южной Осетии. Этот указ уходившего тогда президента Путина, передававшего власть президенту Медведеву, был ярким политическим и практическим завещанием Путина новой власти. Тогда, в апреле 2008 года, это было 99-процентное признание независимости Абхазии и Южной Осетии от бывшей советской Грузии, которая начала свой восторженный путь к независимости с шовинизма и подавления Абхазии и Южной Осетии.

Так и теперь давно уже независимая Украина вот уже тридцать лет идет к своей всё большей «независимости» через растущую паранойю шовинизма, этнического национализма, реабилитации украинских пособников Гитлера и самого нацизма. Указ Путина звучит тоже как признание независимости ДНР и ЛНР от Украины на 99%.

Это решение сейчас развивается в контексте растущей внутри России критики сдержанности Москвы в деле защиты республик Донбасса от неонацистских карателей с Украины. Я хочу, чтобы наши родные критики не забывали об этом указе Путина о 99-процентном признании республик Донбасса и помогли бы нам всем и республикам Донбасса не только путем милитаристской критики нашей страны, но и путем придирчивого, самого критического контроля над исполнением этого указа Путина, так, чтобы его полное исполнение на 99% означало бы независимость Донбасса от неонацистской Украины .