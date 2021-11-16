Владимир, 16 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Обыск

15 ноября в администрации Владимирской области проходили обыски.

По неподтверждённой информации, задержание заместителя губернатора может быть связано с делом о взятке при строительстве школы в областном центре. Школу строили и ввели в эксплуатацию при прошлом губернаторе Владимире Сипягине.