Петропавловск-Камчатский, 16 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Камчатском крае намерены защищать морских млекопитающих от туристов. С этой целью к лету 2022 года в регионе создадут специальный заказник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Greg Thompson Морской котик

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«Создание федерального заказника Восточно-Камчатский нацелено на сохранение популяции морских млекопитающих, более точный учёт их количества и выработку мер по сохранению их популяции. Решение о создании морской ООПТ является приоритетным для Камчатского края. Во многом к нему подтолкнули события прошлого года — «красные приливы», которые вызвали озабоченность учёных в вопросе сохранности морских млекопитающих и подтолкнули к тому, чтобы уделять большее внимание этой проблематике. Морские млекопитающие являются с одной стороны важнейшим видом, который обитает вблизи камчатских берегов, с другой стороны — фактором привлечения туристов. При этом растущий турпоток может оказывать и негативное влияние на лежбища морских млекопитающих», — прокомментировал идею губернатор региона Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что руководство Камчатки первым в России установило правила для посещения лежбищ морских млекопитающих. Создание особо охраняемой природной территории станет следующим шагом на этом пути.

Как отметил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок, в зону заказника собираются включить не только уникальные, но и характерные для региона экосистемы. Ширину акватории предполагается сделать в одну-три мили, расположить её предлагают у полуострова Шипунский и мыса Кекурный. Размер акватории ещё обсуждается, цель дискуссии — учесть интересы рыбаков и не создать препятствий судоходству.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на севере Камчатки массово погибли обитатели дна Тихого океана, уже не первый год фиксируется недолов горбуши. По версии учёных, причиной этого могло стать природное загрязнение, которое произошло в результате цветения микроводорослей.