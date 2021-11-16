Колумбус, США, , 09:48 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забил гол и отдал результативную передачу. Для него эта шайба стала первой в НХЛ.

Также в составе «Джекетс» шайбы забросили Бун Дженнер, Адам Боквист, Зак Веренски и Александр Тексье.

В составе «Детройта» точными бросками отметились форварды Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 18 очками.

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