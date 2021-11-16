Москва, , 09:48 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России предложило правительству зафиксировать цены на минеральные удобрения — в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства, направленное в аппарат правительства от 1 ноября.

Азотные удобрения Gncr.com

Как говорится в документе, с конца прошлого года в России и в мире растут цены на продовольствие, в сентябре 2021 года стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний показатель на 32,8% — подорожали мясо, молочная продукция, зерновые культуры, а также растительные масла, сахар.

Как уточнили в министерстве, рост цен затронул все отрасли экономики, что привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15−25%. Наибольший вклад внесли минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%.

Минсельхоз предложил подготовить нормативно-правовой акт, в котором будет закреплен показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители полностью обеспечивают потребности отечественных аграриев в минеральных удобрениях и показывают пример ответственного отношения к потребителю.

Взаимосвязь между ростом применения минеральных удобрений и объемом урожая под сомнение не ставится: за последние 5 лет АПК увеличил закупки удобрений почти вдвое, с 2016 года наша страна — мировой лидер по экспорту пшеницы.

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