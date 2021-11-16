Ярославль, 16 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области «Фольксваген» столкнулся со «Сканией» с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

УМВД России по ЯО Последствия ДТП

Авария произошла около 11:05 15 ноября на трассе «Москва-Архангельск». В результате ДТП погиб 32-летний водитель «Фольксвагена», он скончался на месте.

Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку.