Иваново, , 09:46 — REGNUM В Ивановской области смягчены антиковидные требования к режиму работы торговых центров, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 15 ноября, сообщили в пресс-службе облправительства региона.

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Согласно изменениям, теперь требование о предъявлении посетителями сертификата (QR) о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о наличии антител либо отрицательный результат ПЦР-теста действует в выходные дни, а также по будням с 18:00 и до окончания рабочего дня. В будние дни до 18:00 торговые центры можно посещать без предъявления документов, однако при этом в ТЦ по-прежнему не будут пускать несовершеннолетних без родителей.

Также разрешается обслуживание шоп-туров из других регионов — организованные группы покупателей допускаются в торговые центры только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, вместе с документом (QR-кодом) о начале или прохождении курса вакцинации либо справкой (QR-кодом) о перенесенном заболевании или наличии антител, выданной не ранее 1 мая 2021 года. Эти требования не касаются детей до 18 лет.

Кроме того, с 22 ноября в Ивановской области возобновляют работу детские игровые комнаты и развлекательные центры, аттракционы.

Ранее особый режим допуска посетителей был введен для кинотеатров и учреждений культуры.