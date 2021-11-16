Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лёд водоёмов с 16 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба городского правительства.

Патруль на Неве в зимний период Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время льда нет ни на одном петербургском водоёме.

Согласно постановлению, запрещается выход на лёд акваторий Петербурга в период с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

Однако есть и исключения. В их перечень входит Финский залив, озера, пруды, карьеры и водохранилища, которые находятся в городе. При этом оговаривается, что ступать на лёд этих водных объектов можно будет в период с 16 января по 14 марта 2022 года.

Отметим, что в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге эти сроки могут быть изменены. Нарушение постановления влечет за собой административную ответственность.