Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лёд водоёмов с 16 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Патруль на Неве в зимний период

В настоящее время льда нет ни на одном петербургском водоёме.

Согласно постановлению, запрещается выход на лёд акваторий Петербурга в период с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

Однако есть и исключения. В их перечень входит Финский залив, озера, пруды, карьеры и водохранилища, которые находятся в городе. При этом оговаривается, что ступать на лёд этих водных объектов можно будет в период с 16 января по 14 марта 2022 года.

Отметим, что в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге эти сроки могут быть изменены. Нарушение постановления влечет за собой административную ответственность.