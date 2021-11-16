Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали безработного мужчину на велосипеде, который с ножницами в руках ограбил в центре города студентку медицинского колледжа. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Грабитель на велосипеде Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Нападение на 17-летнюю девушку неизвестный на велосипеде совершил около 19:00 мск 14 ноября в центре Петербурга. Он подъехал к своей жертве у дома 24 по Вознесенской набережной, схватил ее за плечи и повалил на тротуар. Затем, угрожая ножницами, злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон, часы и два браслета. После этого нападавший сел на велосипед и уехал в сторону Троицкого моста.

По заявлению девушки следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбойное нападение»). Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска Центрального района установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в квартире дома 29 по Миллионной улице.

«Похищенное у девушки имущество 27-летний неработающий сбыть не успел и выдал полицейским. Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Оперативники не исключают, что студентка колледжа может быть не единственной жертвой велосипедиста-налетчика», — подытожили в полиции.