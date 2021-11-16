Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования, сообщил 16 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комментируя статистику по ипотечному кредитованию в Москве за десять месяцев, оказавшуюся самой внушительной за всю историю, он рассказал, что в Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, а спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне.

По словам Ефимова, по данным на 11 ноября доля Москвы составляет 26,2% от общей суммы кредитов, одобренных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки.

«Объём выданных на эту дату кредитов составил 506 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87,8%. За 10 месяцев 2021 года было заключено 39,4 тысячи договоров», — заявил вице-мэр.

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