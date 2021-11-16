Можга, Удмуртия, , 09:43 — REGNUM Утром 16 ноября в Можге загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии на своей странице в социальной сети.

Загоревшийся пассажирский автобус Vk.com/gumchspour

На момент возгорания пассажиров в салоне автобуса не было, водитель успел покинуть транспортное средство. Площадь возгорания составила 4 кв. метра, сгорела водительская кабина. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован через шесть минут после поступления сообщения о возгорании.

В тушении принимали участие силы и средства пожарно-спасательной части № 22 в составе 11 человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля около 17 часов в Чебоксарах на Московском проспекте около остановки общественного транспорта «Проектный институт» загорелся автобус. В салоне на момент происшествия находились 30 пассажиров. Все они были эвакуированы, пострадавших нет.

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