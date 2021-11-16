Москва, 16 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в инновационно-образовательного комплексе «Техноград» в рамках проекта «Мама онлайн» начинается онлайн-курс по креативному бизнесу для самозанятых мам, сообщается на портале мэра столицы.

Kaluganews.com Самозанятые огородницы

Женщинам, имеющим детей, расскажут, как начать свое дело, как правильно общаться с заказчиком и о юридических тонкостях работы самозанятых — налогах, страховых и социальных взносах, бухгалтерии.

Обучение начнется 17 ноября после предварительной регистрации и завершаться 29 ноября. Вебинары проведут практикующие эксперты. После прохождения онлайн-курса слушательницы получат сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 273 тысячи человек.

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