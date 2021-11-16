Челябинск, , 09:42 — REGNUM В Челябинске специалист офиса одной из компаний сотовой связи заподозрен в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сотовая связь



По данным следствия, в июне он незаконно получил доступ к карточкам абонентских номеров клиентов и затем скопировал анкетные данные. Полученные сведения он продал заинтересованному лицу за более 15 тыс. рублей.

Сейчас ему грозит до пяти лет колонии. Решается вопрос об избрании челябинцу меры пресечения и о предъявлении ему обвинения.