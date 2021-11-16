Белгород, 16 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Информацию о вспышке кишечной инфекции в Новоборисовской школе Белгородской области проверяет региональный Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Школьная столовая

Следователи 15 ноября обратили внимание на информацию в Сети о том, что ученики и воспитанники дошкольного отделения заразились норовирусом. По данным публикации, острую кишечную инфекцию выявили у 27 детей. После оказания медицинской помощи все они отпущены домой для прохождения амбулаторного лечения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления источника и способа распространения инфекции среди детей. Действиям должностных лиц и сотрудников учебного заведения, допустивших массовое заражение детей, дадут правовую оценку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.