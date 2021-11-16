Уфа, , 09:43 — REGNUM Более 80% сотрудников системообразующих предприятий Башкирии получили прививку от коронавируса. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вакцинация ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Данный вопрос рассматривали на заседании республиканского оперативного штаба. В регионе насчитывается порядка 440 системообразующих предприятий, в которых уже вакцинировали свыше 80% сотрудников.

«Лидеры по отраслям — промышленность, АПК, организации транспорта и дорожного хозяйства. В числе отстающих — строительный сектор. По всем предприятиям разработали дорожные карты с графиком вакцинации сотрудников», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Отмечается, что в республике не вся информация, предоставленная некоторыми предприятиями, подтверждаются при сверке с базой данных вакцинированных жителей. В связи с этим глава республики Радий Хабиров поручил обратить на это внимание и рекомендовал Роспотребнадзору, если это необходимо, провести соответствующие выездные проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 октября 2021 года главный санитарный врач Башкирии подписал постановление, в котором представлен полный список категорий жителей, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно этому документу, эти жители должны получить прививку от COVID-19 до 18 декабря, после этого руководство предприятий может не допускать их на рабочее место без сохранения зарплаты.

На прошлой неделе было подписано ещё одно постановление, согласно которому прививку от COVID-19 должны обязательно получить работники сельского хозяйства, промышленности и строительства. До 30 декабря 2021 года получить прививку должны не менее 80% работников организаций, работающих в данных сферах.