Ярославль, 16 ноября 2021, 09:37 — REGNUM В Ярославле для более качественной уборки в центральном районе города прорабатывается вопрос об установке снегоплавильных станций. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на еженедельном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об установке станций чиновник упомянул в своём докладе по зимней уборке города.
Разговор о таких станциях заходит в Ярославле не в первый раз, но ранее дальше обещаний дело не шло. Упомянул директор ДГХ и про закупку новой техники.
Чиновник отметил, что цель закупки техники — не только увеличение её количества, но и обновление автопарка.
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