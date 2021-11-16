Ярославль, , 09:37 — REGNUM В Ярославле для более качественной уборки в центральном районе города прорабатывается вопрос об установке снегоплавильных станций. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на еженедельном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

Об установке станций чиновник упомянул в своём докладе по зимней уборке города.

«На сегодняшний день мы всё-таки прорабатываем вопрос — в этом году установить ещё и снегоплавильные станции. В центральной части города. Для того, чтобы уменьшить плечо и ускорить вывозку снега именно с центральной части города», — рассказал Ярослав Овчаров.

Разговор о таких станциях заходит в Ярославле не в первый раз, но ранее дальше обещаний дело не шло. Упомянул директор ДГХ и про закупку новой техники.

«Самосвалы закупаются и лаповые погрузчики. Самосвалы в количестве 9 приобретены и мы ожидаем поставку в декабре. Лаповые погрузчики в количестве 3 единиц приобретаются. На сегодняшний день у нас порядка 19 самосвалов также есть на предприятиях, и мы ещё докупаем», — уточнил Ярослав Овчаров.

Чиновник отметил, что цель закупки техники — не только увеличение её количества, но и обновление автопарка.

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