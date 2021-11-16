Москва, 16 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Москве зарегистрировали 10 653 договора ипотечного кредитования, сообщает 16 ноября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Показатель примерно на 10% выше, чем в сентябре 2021 года (9704 сделки), но на 12% ниже октября 2020 года (12 103). К результатам октября 2019 года, когда оформили 8029 договоров, рост составил 33%.

При этом за первые десять месяцев 2021 года в столице оформили рекордное число ипотечных договоров — 103 030. Эта цифра на 29% превышает итоги января-октября 2020 года и на 43% — показатели десяти месяцев 2019 года.

«В настоящий момент — это самый внушительный десятимесячный результат за все время статистических наблюдений — за весь прошлый год мы оформили 104 тысячи ипотечных сделок», — прокомментировал статистику с начала года глава управления Игорь Майданов.