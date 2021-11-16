Москва, , 09:35 — REGNUM Росздравнадзор призвал медицинские учреждения пересчитать количество антител к COVID-19 после утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международных единиц (BAU/мл) для такого подсчета. Об этом 16 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

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Уточняется, что ВОЗ приняла международный стандарт единиц измерения антител к SARS-CoV-2 — BAU/мл (binding antibody units, единицы связывающих антител), так как до этого разные производители считали это количество в «собственных» единицах.

Также указывается, что в письме Росздравнадзора к субъектам обращения медицинских изделий, руководителям территориальных органов Росздравнадзора, медицинским организациям и органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации говорится о необходимости представлять результаты исследований антител к коронавирусу с использованием условных единиц BAU.

Помимо того, отмечается, что ведомство представило перечень из шести тестов, для которых официально был получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.

При этом указывается, что научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН вирусолог Георгий Скрябин указал, что приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исследование вакцины от коронавируса «КовиВак» продолжается в Москве.