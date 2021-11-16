Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Мужчину, который 7 мая 2021 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга беспричинно ударил ножом проходившую мимо школьницу, предлагают отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом 16 ноября проинформировали в пресс-службе прокуратуры города.

Нож Pixabay.com

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 7 мая текущего года 46-летний горожанин без видимых на то причин подошел на Большом проспекте Петроградской стороны к проходившей 15-летней школьнице и ударил ее ножом в живот. После нападения девочка была госпитализирована в медучреждение в удовлетворительном состоянии, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. А нападавший вскоре был задержан на 11-линии Васильевского острова.

«Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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