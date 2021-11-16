Краснодар, , 09:35 — REGNUM В три раза выросли темпы вакцинации от коронавируса жителей в Краснодарском крае в ноябре по сравнению с октябрём, сообщили в пресс-службе администрации региона. По данным на 15 ноября, в крае привиты более 2,3 млн человек.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С начала ноября мы видим рост числа вакцинаций в сутки. Сейчас ежедневно прививаются от 10 до 18 тысяч жителей края — это в три раза больше, чем было в октябре. Для достижения коллективного иммунитета нужна еще большая активность населения. Это особенно важно сейчас, когда каждый день мы фиксируем новые антирекорды по заболеваемости, и наша система здравоохранения с трудом справляется с нагрузками. Достаточный запас вакцин есть по всему краю», — отметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Рост темпов вакцинации глава минздрава связал, в том числе, с ужесточением антиковидных ограничений, а также с вводом обязательной вакцинации против COVID-19 для людей старше 60 лет — на данный момент прививки получили 647 тысяч жителей старшего возраста.

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни в Краснодарском крае наблюдается рост суточных показателей заболеваемости COVID-19 — 14 ноября было подтверждено 589 случаев заболевания, тогда как 12 ноября — 350 случаев.