Калуга, , 09:57 — REGNUM В Калужской области в число муниципалитетов, где прививочная работа от COVID-19 организована недостаточно хорошо, вошли Мещовский, Жиздринский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Ульяновский и Хвастовичский районы, а также города Калуга и Обнинск. Об этом 16 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе от COVID-19 привиты 459 тыс. 259 человек (70,6% от плана). От гриппа — 340 тыс. 776 взрослых (64% от плана) и 42 тыс. 860 детей (46% от плана).

По решению оперштаба в ближайшие дни в области будут проведены соответствующие проверки и выработаны дополнительные меры по улучшению ситуации с вакцинацией от COVID-19 и гриппа.

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