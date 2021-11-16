Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Свердловских железнодорожников оштрафовали за нарушение прав работника. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Kremlin.ru Прокурор

Нарушения были выявлены в ходе проверки. Транспортный прокурор установил, что порядок перевода на нижестоящую должность ущемлял права работника. Кроме того, подчиненного привлекали к работе в выходные дни. Таким образом было нарушено его право на отдых.

Начальнику предприятия вынесли предписание. Работнику сделали перерасчёт заработной платы из-за перевода на другую должность. Виновных лиц привлекли к административной ответственности. Им назначен штраф более 30 тысяч рублей.