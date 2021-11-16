Турин, Италия, 16 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче первого тура Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

(сс) JC Андрей Рублёв

Рублёв девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В следующем матче Рублёв сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.