Баку, , 09:29 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 15 ноября выявили 1072 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 6803 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Mos.ru

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За время пандемии в республике выявили 561 925 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 523 660 человек, в том числе 1229 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 794 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7471 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2422 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 807 тестов. Выздоровевшими медики признали 2181 человека. Скончались 29 пациентов с диагнозом COVID-19.