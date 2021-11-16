Махачкала, , 09:29 — REGNUM В Дагестане 15 ноября прошли оперативно-следственные мероприятия в министерстве по земельным и имущественным отношениям. В ведомстве сообщили, что работа органа при этом шла в штатном режиме. Проверяющих интересовали документы кадастровой оценки за 2019−2020 годы.

Обыск

«Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели проверку в министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. Предметом проверки послужили результаты кадастровой оценки за 2019−2020 годы», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По итогам обысков не был задержан никто из сотрудников, работа ведомства продолжилась в обычном режиме, отметили в министерстве.

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