Сеул, , 09:28 — REGNUM Южная Корея заняла 18-е место из 85 стран по индексу прозрачности оборонного сектора (GDI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную антикоррупционную организацию Transparency International.

Южная Корея Kenny J Lee

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 59 баллов из 100, получив оценку «C». Это означает, что страна имеет умеренный риск коррупции в оборонном секторе.

GDI — это индекс, анализирующий риск коррупции в учреждениях обороны и безопасности на основе оценки в пяти областях риска: политический риск, риск закупок, кадровый риск, финансовый риск и операционный риск.

Новая Зеландия стала единственной страной, получившей наивысшую оценку «A». За ней следуют восемь стран с оценкой «B», включая Великобританию, Норвегию и Германию. Наряду с Южной Кореей оценку «C» получили Япония, США, Швеция, Австралия и другие страны.