Южная Корея заняла 18-е место в рейтинге прозрачности оборонного сектора
Сеул, 16 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Южная Корея заняла 18-е место из 85 стран по индексу прозрачности оборонного сектора (GDI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную антикоррупционную организацию Transparency International.
Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 59 баллов из 100, получив оценку «C». Это означает, что страна имеет умеренный риск коррупции в оборонном секторе.
GDI — это индекс, анализирующий риск коррупции в учреждениях обороны и безопасности на основе оценки в пяти областях риска: политический риск, риск закупок, кадровый риск, финансовый риск и операционный риск.
Новая Зеландия стала единственной страной, получившей наивысшую оценку «A». За ней следуют восемь стран с оценкой «B», включая Великобританию, Норвегию и Германию. Наряду с Южной Кореей оценку «C» получили Япония, США, Швеция, Австралия и другие страны.