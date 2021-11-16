Москва, 16 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Об этом 16 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба администрации Казани Медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills

Ученик московской школы № 2098 имени героя СССР Л. М. Доватора, слушатель детского технопарка «На Зорге» участвовал в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации «Роскосмос». Теперь ему предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14−16 лет.

«Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей», — сказала Сергунина.