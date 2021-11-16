Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM С 15 ноября в столице Республики Алтай Горно-Алтайске и Майминском районе заработала пропускная система по QR-кодам. Он потребуется для посещения учреждений культуры, спорта, общепита, турбаз и так далее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Проверка QR-кода сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам главы региона Олега Хорохордина, система активно распространяется по стране и уже ускорила темпы вакцинации от коронавируса.

«Очевидно, что QR-коды в ближайшее время не исчезнут, а станут повсеместной практикой», — отметил он.

Глава республики также напомнил, что правительство РФ подготовило законопроект об использовании QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

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