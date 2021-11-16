Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В отношении майора полиции, старшего инспектора отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как он выстрелил в свою супругу из травматического пистолета. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Травматический пистолет «Оса» Rostec.ru

Напомним, 15 ноября между супругами, находящимися на стадии развода, произошел конфликт из-за общего ребенка. Во время ссоры мужчина несколько раз выстрелил в голову супруги из травматического пистолета, которая стояла на лестничной площадке одного из домов по улице Коммунаров в Красносельском районе. После чего попытался скрыться в Ленинградской области, но был задержан под Лугой коллегами из Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Женщину успели спасти благодаря помощи соседей и врачей.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении майора полиции, старшего инспектора отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

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