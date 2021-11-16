Мадрид, , 09:24 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к укреплению и прогрессу демократии во всей Иберо-Америке, а также к соблюдению прав человека, свободы и правовой безопасности. Об этом сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, в этом отношении в иберо-американском регионе «еще многое предстоит сделать».

Санчес обратился с этим призывом на открытии памятной церемонии под председательством короля страны по случаю 30-летия иберо-американских саммитов.

Иберо-Америка — термин, использующийся со второй половины XIX века и используемый для обозначения части мира, которая включает в себя испаноязычные и португалоязычные государства.