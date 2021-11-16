Москва, 16 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве во всех 134 офисах «Мои документы» стали доступны новые услуги ЗАГС, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru МФЦ

Теперь москвичи смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это удобно, ведь МФЦ открыты в каждом районе Москвы, работают ежедневно без перерывов до 20:00, флагманские офисы — до 22:00. А в трех МФЦ есть залы с фотозонами для молодоженов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в центрах «Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг.

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