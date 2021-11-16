Вена, , 09:24 — REGNUM Россия, США и Франция, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призвали предпринять шаги по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте организации.

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«Сопредседатели с глубокой озабоченностью относятся к недавним инцидентам в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы», — говорится в документе МГ ОБСЕ.

В обращении говорится о необходимости Баку и Еревану воздерживаться от провокаций и подстрекательских заявлений. Также сопредседатели призвали стороны выполнять обязательства о прекращении огня, указанные в трёхстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года.

«Недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или возникших в результате него», — отметили авторы обращения.

Стоит отметить, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. В Баку заявили, что ВС Азербайджана действовали на своей территории и отвечали на «провокации» армянской стороны.

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